Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублейТАСС вчера в 19:38

Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублей

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Политика Украина считает агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что подписание президентом России Владимиром Путиным указа, который упрощает получение гражданства для жителей Донбасса, является очередным актом агрессии по отношению к Украине.

Происшествия На Шри-Ланке прогремел новый взрыв В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.

Происшествия В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.

Происшествия Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.

Экономика Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн.

Политика Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов.

Здоровье Эксперты Росконтроля назвали лучший кагор Какой Кагор проверил Росконтроль В тесте Росконтроля участвовали два заморских гостя: греческий "Кагор со святой горы Афон", испанский Altra Terra и три российских вина "Массандра", "Солнечная долина" и "Ликерный", завода "Надежда".

Политика Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.

Политика Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.

Политика В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.

Политика Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Происшествия Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.

Путешествия Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».

Политика Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.

Религия Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Транспорт Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань Госкомпания «Автодор» сформировала маршрут платной скоростной трассы Москва–Казань, которая станет частью федерального транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Общество Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.

Происшествия Карлоса Гона вновь выпустят из тюрьмы под залог Суд в столице Японии — Токио — принял решение во второй раз выпустить под залог экс-главу французско-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает The Washington Post.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019 Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.

Здоровье В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.