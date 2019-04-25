Политика
Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублейТАСС вчера в 19:38
Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.
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Пострадавшим от пожаров бизнесменам Забайкалья дадут займы под 1%
Московский Комсомолец Читавчера в 23:30
Осипов сообщил Путину о нехватке людей в лесопожарных формированиях
Забайкальский рабочийвчера в 21:47
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На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
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Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына
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Как смерть три раза стучалась к Ипполиту из «Иронии судьбы»
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Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
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Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
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Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
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Отдельно стоит отметить, что в матче с "Манчестер Юнайтед" "горожане" побили рекорд клубов АПЛ.
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Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море
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