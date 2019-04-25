Политика

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублейТАСС вчера в 19:38

Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.
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Продолжается составление списков для выплат пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Заб.Ру00:50

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей

Интерфаксвчера в 19:59

Пострадавшим от пожаров бизнесменам Забайкалья дадут займы под 1%

Московский Комсомолец Читавчера в 23:30

Половине пострадавших от природных пожаров в Забайкалье выплатили компенсации

ТАСС01:52

Осипов сообщил Путину о нехватке людей в лесопожарных формированиях

Забайкальский рабочийвчера в 21:47

Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей

РИА Новостивчера в 19:30

Ущерб от степных пожаров в Забайкалье достиг миллиарда рублей

Чита.Рувчера в 19:41
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Кино

Скончался актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Украина считает агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что подписание президентом России Владимиром Путиным указа, который упрощает получение гражданства для жителей Донбасса, является очередным актом агрессии по отношению к Украине.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы

Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.
Обновлено в 01:02
Экономика

Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн

Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье

Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье

Эксперты Росконтроля назвали лучший кагор

Какой Кагор проверил Росконтроль В тесте Росконтроля участвовали два заморских гостя: греческий "Кагор со святой горы Афон", испанский Altra Terra и три российских вина "Массандра", "Солнечная долина" и "Ликерный", завода "Надежда".
Обновлено в 01:39
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины

МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Политика

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Политика

Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына

Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Анжелика Варум смирилась с любвеобильностью Леонида Агутина

Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы

На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено вчера в 18:18
Культура

Как смерть три раза стучалась к Ипполиту из «Иронии судьбы»

Обновлено в 01:46
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Религия

Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад

Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.
Обновлено вчера в 16:15
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Транспорт

Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань

Госкомпания «Автодор» сформировала маршрут платной скоростной трассы Москва–Казань, которая станет частью федерального транспортного коридора Европа — Западный Китай.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России

Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено 23 апреля в 15:12
Происшествия

Карлоса Гона вновь выпустят из тюрьмы под залог

Суд в столице Японии — Токио — принял решение во второй раз выпустить под залог экс-главу французско-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 00:59
Футбол

«Манчестер Сити» побил рекорд клубов АПЛ по голам за сезон

Отдельно стоит отметить, что в матче с "Манчестер Юнайтед" "горожане" побили рекорд клубов АПЛ.
Обновлено вчера в 17:59
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Здоровье

В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море

По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.
Обновлено вчера в 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
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