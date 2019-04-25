Политика

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублейТАСС вчера в 19:38

Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.
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Половине пострадавших от природных пожаров в Забайкалье выплатили компенсации

ТАСС01:52

Ущерб от степных пожаров в Забайкалье достиг миллиарда рублей

Чита.Рувчера в 19:41

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей

Интерфаксвчера в 19:59

Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей

РИА Новостивчера в 19:30

Осипов сообщил Путину о нехватке людей в лесопожарных формированиях

Забайкальский рабочийвчера в 21:47

Осипов объяснил Путину тяжелые последствия от пожаров в Забайкалье

Московский Комсомолец Читавчера в 20:42

Продолжается составление списков для выплат пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Заб.Ру00:50
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Политика

Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране

Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
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Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:05
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Музыка

Соседов возмущен предложением почтить память Началовой

На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла

Обновлено в 03:06
Политика

Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Транспорт

Платная скоростная дорога Москва-Казань пройдет через Владимир

Трассу планируют построить к 2025 году, вопрос со строительством железнодорожной ветки пока остается открытым Платная скоростная автомобильная трасса "Москва - Нижний Новгород - Казань" пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.
Обновлено в 03:30
Хоккей

В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным

Обновлено в 00:34
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Спорт

Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью

Обновлено в 01:26
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Космос

Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты

Обновлено в 03:21
Политика

Заместитель генерального прокурора Украины подал в отставку

Новый глава Украины пообещал сменить команду президента Петра Порошенко, в том числе генерального прокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 03:14
Общество

Наталья Салеева ушла в отставку с поста гендиректора ЮУ КЖСИ

Нового гендиректора назначат на очередном заседании совета. Наталья Салеева начала руководить корпорацией 22 декабря 2014 года.
Обновлено в 03:26
Политика

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Политика

В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами

В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.
Обновлено вчера в 19:47
Транспорт

ГИБДД усложнит получение водительских прав

Помимо практической части сдачи экзамена на водительские права, ГИБДД решила внести изменения и в «теорию».
Обновлено в 03:53
Происшествия

Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково

В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Обновлено в 03:58
Политика

СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы

Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Здоровье

В Ростовской области клещи покусали почти 500 человек

В Ростовской области увеличивается число пострадавших от укусов клещей.
Обновлено в 04:07
Политика

Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

Обновлено в 04:09
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
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Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено вчера в 16:57
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