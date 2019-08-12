В Грузии продолжают подсчитывать потери из-за разрыва авиасообщения с Москвой. Однако оценки ущерба снизились - если раньше в Тбилиси говорили о потери более $700 млн из-за оттока российских туристов, то сейчас речь идет лишь о $60 млн.

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

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