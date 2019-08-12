Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в ГрузииГазета.Ru 11:27
В Грузии продолжают подсчитывать потери из-за разрыва авиасообщения с Москвой. Однако оценки ущерба снизились - если раньше в Тбилиси говорили о потери более $700 млн из-за оттока российских туристов, то сейчас речь идет лишь о $60 млн.
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Общество
В аэропорту Гонконга отменили все рейсы
Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено в 07:59
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Медведев в Туркмении посетил автовыставку, на которую привезли Aurus
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил организованную в рамках первого Каспийского экономического форума выставку инновационных технологий и автомобильную выставку, на которой представлен российский кабриолет Aurus.
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Гаджеты
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Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
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Обновлено вчера в 21:21
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Meizu готовит смартфон Meizu 16s Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Ожидается в Meizu 16s Pro появление четвертого датчика в основной камере и аккумулятор увеличенной емкости.
Обновлено в 06:21
Технологии
Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 01:35
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Общество
«Золотую судью» Хахалеву отстранили от судебных процессов
Краснодарская судья Елена Хахалева уйдет от судебных процессов к научно-консультативной работе.
Обновлено в 14:10
Экономика
Полугодовая дивидендная доходность «Полюса» может составить 4,6%
Всего на выплату дивидендов может быть направлено 93,3 млрд руб. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за I полугодие 2019 г. составила 93,312 млрд руб. "Газпром нефть" рассматривает переход с промежуточных дивидендов за 9 месяцев на полугодовые выплаты, сообщил финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 01:07
Происшествия
При взрывах на складе боеприпасов в Багдаде пострадали 13 человек
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Багдаде.
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Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
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Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07