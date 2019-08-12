Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в ГрузииГазета.Ru 11:27
В Грузии продолжают подсчитывать потери из-за разрыва авиасообщения с Москвой. Однако оценки ущерба снизились - если раньше в Тбилиси говорили о потери более $700 млн из-за оттока российских туристов, то сейчас речь идет лишь о $60 млн.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:06, Вашингтон
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Осуждение посольством США в Киеве визита президента России Владимира Путина выглядит глупо и вообще является вмешательством во внутреннюю политику России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
Обновлено в 17:15
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Общество
Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница
На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Украинский военный в пьяной драке выстрелил в сослуживца в Донбассе
Военнослужащий разведывательной роты 72-й бригады ВСУ в Донбассе выстрелил в сослуживца во время пьяной драки.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Пятерых погибших во время испытаний сотрудников «Росатома» наградят
Обновлено вчера в 23:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Технологии
Легенда о «Буревестнике»
Несмотря на сообщение ТАСС от 16 февраля 2019 года о завершении ключевого этапа испытаний ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник», многие специалисты сомневаются в возможности ее создания.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Футбол
«Интер» может обменять Икарди на Джеко
Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
МИД Ирана: Вашингтон превратил Персидский залив в пороховую бочку
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, поставляя оружие странам Персидского залива, США превращают этот регион в пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент.
Обновлено в 17:22
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
Обновлено в 01:38
Здоровье
Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме
Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.
Обновлено в 13:06
Кино
В сети появился тизер шоу с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Обновлено в 16:33
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Игры
Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено в 11:11
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП при испытании ракеты в России
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ракеты во время испытания в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено в 17:50
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38%
Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
Обновлено в 16:51
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Футбол
Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»
Обновлено в 17:20