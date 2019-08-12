В Грузии продолжают подсчитывать потери из-за разрыва авиасообщения с Москвой. Однако оценки ущерба снизились - если раньше в Тбилиси говорили о потери более $700 млн из-за оттока российских туристов, то сейчас речь идет лишь о $60 млн.

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Армия и оружие Лучший спецназовец-морпех США убит в Ираке В Ираке застрелили 35-летнего Скотта Коппенхафера, которого в 2018 году признали «лучшим спецназовцем морской пехоты» США, сообщает Пентагон.

Армия и оружие Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия» РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».

Политика Власти США обещали принять меры из-за снижения Китаем курса юаня Наварро не стал уточнять, какие меры США примет против Китая, но отметил, что ущерб для Пекина будет больший, чем для Вашингтона.

Финансы ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.

Кино Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.

Политика Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Здоровье В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье "В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Происшествия В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.

Футбол «Валенсия» объявила о переходе Мангала Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию».

Гаджеты DxOMark признали Samsung Galaxy Note 10+ 5G лучшим камерофоном Эксперты из DxOMark вынесли свой вердикт флагманскому смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который был представлен всего несколько дней назад.

Политика Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России "В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.