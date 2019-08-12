Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия 17:49

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии из-за России

РИА Новости20:02

В «Турпомощи» заявили о «большом ударе» для бюджета Грузии из-за России

РБК18:59

Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле

Интерфакс07:31

Премьер Грузии подсчитал потери туристического сектора из-за России

Газета.Ru14:45

Премьер Грузии оценил ущерб от потери российских туристов

RT на русском14:06

Отрасль туризма Грузии недополучила $60 млн из-за сокращения туристов из России

ТАСС08:28

Особая сфера туризма в Грузии просела на 80% из-за России

Взгляд.ру11:33
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:09, Вашингтон
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
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Происшествия

Адвокат сообщила о госпитализации получившей удар в живот активистки

Обновлено в 19:21
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Кино

Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»

XXIX Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет в Петербурге с 14 по 21 сентября, объявил свою конкурсную программу.
Обновлено в 03:32
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке

Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Сивков оценил идею возможной покупки штурмовиков А-29 для ВВС Украины

Напомним, ранее украинская делегация политиков и представителей военно-воздушных сил Украины во главе с генерал-полковником Сергеем Дроздовым прибыли в бразильский город Сан-Паулу для проведения переговоров с руководством бразильской компании Embraer, которая производит легкие штурмовики A-29 Super Tucano.
Обновлено в 09:55
Политика

Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом

Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Культура

Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече

Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено в 14:05
Общество

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Обновлено вчера в 01:07
Космос

Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов

Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 20:13
Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Обновлено в 08:15
Политика

Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт

Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Политика

Мадуро создал новое министерство и поменял министров

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Космос

В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету

The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г. В следующем году компания планирует запустить ракету нового поколения RLV-T16 на 150 километров в космос.
Обновлено в 09:27
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Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку

На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Авто

Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году

На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
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Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено в 10:35
Армия и оружие

В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»

В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Общество

Восстановлено авиасообщение с аэропортом Гонконга

Восстановлено авиасообщение с международным аэропортом Гонконга, в котором активисты устроили акцию протеста, в результате чего сотни рейсов были отменены.
Обновлено в 20:19
Происшествия

В Новокузнецке две школьницы едва не сожгли пятилетнюю девочку

В Новокузнецке две девочки баловались с зажигалкой и случайно подожгли на ней платье.В Новокузнецке две девочки чуть не сожгли свою маленькую подругу.
Обновлено в 01:48
Наука

В Гренландии нашли 500-летнюю акулу

В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено в 16:05
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Баскетбол

Алексей Швед пропустит чемпионат мира по баскетболу из-за травмы

Обновлено в 11:32
Экономика

Правительство региона не выполнило ни одно обязательство по развитию аэропорта Иркутска

Аудитор добавила, что среди обязательств правительства - привлечение 20 миллиардов рублей инвестиций на условиях ГЧП для строительства нового аэропортового комплекса, финансирование реконструкции и строительства действующего аэропорта в размере 1,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:00
Технологии

Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок

Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.
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Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
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