Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристовИзвестия 17:49
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг "из уважения к грузинскому народу".
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Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Кино
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»
XXIX Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет в Петербурге с 14 по 21 сентября, объявил свою конкурсную программу.
Обновлено в 03:32
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Сивков оценил идею возможной покупки штурмовиков А-29 для ВВС Украины
Напомним, ранее украинская делегация политиков и представителей военно-воздушных сил Украины во главе с генерал-полковником Сергеем Дроздовым прибыли в бразильский город Сан-Паулу для проведения переговоров с руководством бразильской компании Embraer, которая производит легкие штурмовики A-29 Super Tucano.
Обновлено в 09:55
Политика
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Культура
Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече
Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено в 14:05
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 01:07
Космос
Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 20:13
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Космос
В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету
The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г. В следующем году компания планирует запустить ракету нового поколения RLV-T16 на 150 километров в космос.
Обновлено в 09:27
Музыка
Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку
На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Авто
Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году
На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Общество
Восстановлено авиасообщение с аэропортом Гонконга
Восстановлено авиасообщение с международным аэропортом Гонконга, в котором активисты устроили акцию протеста, в результате чего сотни рейсов были отменены.
Обновлено в 20:19
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы едва не сожгли пятилетнюю девочку
В Новокузнецке две девочки баловались с зажигалкой и случайно подожгли на ней платье.В Новокузнецке две девочки чуть не сожгли свою маленькую подругу.
Обновлено в 01:48
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено в 16:05
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Экономика
Правительство региона не выполнило ни одно обязательство по развитию аэропорта Иркутска
Аудитор добавила, что среди обязательств правительства - привлечение 20 миллиардов рублей инвестиций на условиях ГЧП для строительства нового аэропортового комплекса, финансирование реконструкции и строительства действующего аэропорта в размере 1,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:00
Технологии
Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок
Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.
Обновлено в 09:56
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19