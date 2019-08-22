Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

с чего всё началось

Сумма ущерба, которая была нанесена паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценили в 35 миллиардов рублей.

Ущерб от паводков в Иркутской области оценили в 35 миллиардов рублей

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