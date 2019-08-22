Происшествия
Ущерб от паводков в Иркутской области оценили в 35 миллиардов рублейФедералПресс 09:48
Сумма ущерба, которая была нанесена паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценили в 35 миллиардов рублей.
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Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.ТАСС09:11
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