Общество
Ущерб от наводнения в Иркутской области составил более 31 млрд рублейREGNUM 09:35
На восстановление Иркутской области после нововведения потребуется 31,2 млрд рублей. Об этом 6 июля сообщается на сайте правительства региона.
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Политика
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 09:58
Футбол
«Рубин» предложил почти миллион евро за защитника «Гетеборга» Старфельта
«Рубин» сделал предложение о приобретении защитника «Гетеборга» Карла Старфельта, сообщает Expressen.
Обновлено в 09:56
Политика
В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Обновлено в 09:32
Общество
Карты «Тройка» с изображением панды Жуи поступили в продажу
Обновлено в 07:46
Политика
Глава СБУ сравнил начальника львовского управления с Джеймсом Бондом
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Маркияну Мальскому возглавить Львовскую область.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Музыка
Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров
В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
Обновлено в 09:52
Транспорт
Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа
Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Азербайджане в воинской части произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в одной из воинских частей (ВЧ) в Азербайджане 6 июля.
Обновлено в 09:22
Финансы
В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС
Власти американского штата Калифорния ввели в двух округах режим чрезвычайной ситуации после землетрясения.
Обновлено в 09:51
Спорт
Молчанов и Николаев выиграли серебро Универсиады в прыжках в воду
Россияне Илья Молчанов и Никита Николаев завоевали серебро Универсиады в Неаполе в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Обновлено в 09:28
Происшествия
На Куршской косе обнаружили тело девочки
В пятницу, 5 июля, на Куршской косе обнаружили тело девочки.
Обновлено вчера в 16:59
Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Футбол
Нойер может уйти из «Баварии» из-за слабого состава команды
Агент вратаря мюнхенской "Баварии" Томас Крот оценил перспективы вратаря сборной Германии Мануэля Нойера касательно дальнейшего пребывания в клубе, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок России
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Музыка
«Евровидение-2020» отказались принимать в Амстердаме
Стало известно, что песенный конкурс «Евровидение-2020» отказались проводить в Амстердаме. Об этом заявила мэр города Фемке Халсема.
Обновлено в 02:38