Общество
Ущерб от массовой гибели пчел в России оценили в триллион рублейТруд вчера в 10:19
Массовая гибель пчел, с которой нынешним летом столкнулся целый ряд российских регионов, может принести экономике страны убыток в триллион рублей.
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с чего всё началось
Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.Интерфаксвчера в 06:25
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Экономика России потеряла триллион рублей из-за массовой гибели пчел
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