Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФКомсомольская правда вчера в 04:24
В Счетной палате заявили, что ущерб от лесных пожаров за полгода составил 2,4 млрд рублей. По данным ведомства за январь - июнь включительно в РФ возникло 7,6 тысяч лесных пожаров.
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В СП сообщили, что ущерб от пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей
ТАСС02 августа в 13:49
Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2 млрд 400 тыс. рублей
Говорит Москва02 августа в 13:23
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода
Интерфакс02 августа в 13:16
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