В Счетной палате заявили, что ущерб от лесных пожаров за полгода составил 2,4 млрд рублей. По данным ведомства за январь - июнь включительно в РФ возникло 7,6 тысяч лесных пожаров.

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ

Экономика Эксперты верят в рубль и прогнозируют умеренный рост цен Большинство экспертов, опрошенных «Коммерсантом», считают, что рубль по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли упадёт, а цены, скорее всего, останутся на прежнем уровне.

Интернет Банк «Ак Барс» внедрил чат-бот Aimee на портале госуслуг Татарстана Банк «Ак Барс» запустил в промышленную эксплуатацию на портале госуслуг Татарстана собственную разработку — чат-бот-платформу Aimee, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Политика Соратник Зеленского призвал наказывать за переговоры с Россией Будущий депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко высказался в пользу уголовного наказания за несанкционированные переговоры с Россией, передает RT.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала первые подарки для ребенка от мамы Тимати Как стало известно из опубликованных Анастасией Решетовой фото, мама Тимати подарила крохе одежду собственного дизайна.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Общество В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Общество Названо число россиян с перспективой остаться без работы В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек.

Баскетбол Допинг-тест баскетболиста из США показал беременность Известный американский баскетболист Ди Джей Купер был дисквалифицирован из-за подмены допинг-пробы, пишет RTV.

Политика США вводят новые санкции против России На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.

Армия и оружие Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.

Происшествия На даче в Ленобласти нашли мёртвого мужчину в наручниках В воскресенье, 4 августа, стало известно, что накануне в одном из частных домов в садоводстве «Чайка» рядом с деревней Пупышево нашли мёртвого мужчину в наручниках.

Общество Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.

Единоборства В Алабине начались соревнования по танковому биатлону АрМИ-2019 На подмосковном полигоне Алабино начались соревнования по танковому биатлону Армейских международных игр.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Политика Госсекретарь США сделал заявление по Крыму Госсекретарь США Марк Помпео уверен, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Космос Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Происшествия Застрявшие в Болгарии россияне вылетели в Москву Застрявшие в Болгарии российские туристы смогли вылететь в Москву из Бургаса, вторая группа отправится из Варны в 12:00 мск.