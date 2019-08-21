Лесные пожары
Ущерб от лесных пожаров в России составил 7 млрд рублейКоммерсантъ 10:59
Экологи отметили, что без увеличения ежегодного финансирования охраны леса от пожаров с 7 млрд до 30 млрд руб. пожарная катастрофа повторится в следующем году.
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Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.РИА Новости09:15
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