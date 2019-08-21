Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

с чего всё началось

Экологи отметили, что без увеличения ежегодного финансирования охраны леса от пожаров с 7 млрд до 30 млрд руб. пожарная катастрофа повторится в следующем году.

Ущерб от лесных пожаров в России составил 7 млрд рублей

Политика Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8 Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.

Энергетика «Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».

Авто В сентябре АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС Стоит отметить, что Евразийская Экономическая Комиссия дала концернам время на переход на новые правила до 1 ноября текущего года, однако большинство марок готовы внедрить нововведения уже в сентябре, часть - в октябре текущего года.

Политика Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.

Происшествия Сахалинская таможня нашла на борту газовоза из Кореи «арсенал ниндзя» Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту иностранного газовоза, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия Архангельских врачей, лечивших пострадавших при взрыве на полигоне, не предупредили о радиации Еще трое пострадавших при взрыве на полигоне были доставлены в больницу имени Семашко, но там медиков предупредили о радиоактивном заражении пациентов.

Общество Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику «Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в поле самолета А321 приподняли с грунта Фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего 15 августа в Подмосковье, приподняли с грунта с помощью пневмоподушек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента.

Происшествия Мужчину облили бензином и подожгли в Москве Неизвестный облил горючей смесью и поджег мужчину на юге Москвы, после чего скрылся. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 21 августа.

Происшествия Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321 Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Технологии В Пскове нашли холодильник XVII века В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.

Армия и оружие Су-57Э положит конец монополии F-35 Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».

Футбол Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива» Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.

Общество Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался на отметке 602 сантиметра, в течение суток вода не поднималась, сообщает правительство Хабаровского края в четверг.

Авто Показаны изображения среднемоторного гиперкара Porsche 988 Vision Porsche 988 Vision, созданный независимыми дизайнерами, показывает, как может выглядеть новый суперкар от Porsche.

Армия и оружие Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Космос Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14» Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанные из космоса фото установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».

Политика Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".