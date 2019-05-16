Энергетика

Ущерб от грязной нефти на нефтепроводе «Дружба» обещают компенсироватьREGNUM вчера в 19:37

Комментируя ситуацию вокруг приостановки транспортировки нефти на нефтепроводе «Дружба» после вброса хлорсодержащих веществ, вылившейся в разбирательство на международном уровне, Козак указал на «очень конструктивную позицию» «Транснефти», которая готова компенсировать реальный ущерб.
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В правительстве назвали условия выплаты компенсаций за «грязную» нефть

Российская газета14:59

Козак назвал условие выплат компенсаций от «грязной» нефти в «Дружбе»

РБК14:02

«Транснефть» компенсирует ущерб всем, кто докажет убытки от попадания в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти

Эхо Москвы14:31

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РЕН ТВ13:16

Вице-премьеры России и Белоруссии обсудили вопрос компенсации ущерба от загрязнения нефти

ТАСС14:40

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по оценке ущерба от ЧП с «Дружбой»

RT на русском13:32

Компенсации «Транснефтью» из-за ЧП в «Дружбе» учтут при утверждении ее дивидендов

ПРАЙМ13:22
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