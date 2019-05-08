Экономика
Ущерб от финансовых пирамид увеличился в три разаСаминвестор вчера в 08:54
В 2018 году ущерб от деятельности финансовых пирамид составил 2,42 млрд рублей, увеличившись в три раза по сравнению с 2017 годом (0,8 млрд рублей). Об этом говорится в годовом отчёте Центробанка РФ.
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Происшествия
Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Общество
В Киеве у парка Славы собрались люди с портретами из фильма «Мстители»
Группа людей с флагами партии "Демократический топор" в четверг проводит митинг в центре Киева возле парка Славы, где собрались участники шествия "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:00
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды
Обновлено в 04:18
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика
В городах Украины проходит массовая акция «Бессмертный полк»
Обновлено в 05:08
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы для оглашения им приговора, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:02
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Туристы погибли под лавиной на Алтае
На Алтае в результате схода лавины погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 02:50
Политика
Зеленский призвал быть благодарными ветеранам каждый день
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Политика
МИД России высылает двух шведских дипломатов
МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поделилась фотографией без макияжа
Обновлено в 05:00
Экономика
Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ
Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Путин заявил об осознанном искажении рядом стран памяти о войне
Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде государств осознанно искажается память о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:44
Экономика
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54