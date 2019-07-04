Происшествия

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублейГазета.Ru 09:59

По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.
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Ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает два миллиарда рублей

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СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

RT на русском10:25

СК: ущерб от действий бывшего главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

Дождь10:12

Ущерб от действий бывшего главы «Автодора» Кельбаха превысил 2 млрд рублей

ТАСС10:16

Ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

Говорит Москва10:07

СК оценил ущерб от действий экс-главы «Автодора» Кельбаха в ₽2 млрд

РБК10:06

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей

Газета.Ru09:59
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