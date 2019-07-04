с чего всё началось

По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

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