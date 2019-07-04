Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублейГазета.Ru 09:59
По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.
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Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
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Обновлено в 17:13
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Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
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Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
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Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
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Общество
В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка
В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Политика
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате
Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости
В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.
Обновлено в 20:56
Авто
В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
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Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено в 04:58
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
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Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
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"Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - сказал Путин.
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Экономика
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В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
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ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Музыка
Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»
Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45