с чего всё началось

По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.

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Происшествия Полиция обходит жилые дома в преддверии визита Путина в Екатеринбург Работа проводится в преддверии визита президента Путина в столицу Урала, пишет е1.

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Шоу-бизнес Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.

Общество «Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.

Футбол Источник сообщил, какая у Гризманна в «Барселоне» будет зарплата Отмечается, что оклад Гризманна не будет фиксированным, а будет увеличиваться от времени пребывания игрока в команде: 18 миллионов евро — первый и второй сезоны, 21 (3), 23 (4), 25 (5). Напомним, что с 1 июля отступные за французского игрока составляют 120 миллионов евро вместо двухсот.

Экономика В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.

Политика С 1 октября на 4,3% повысят оклад военнослужащих и правоохранителей Соглaсно постaновлению, с учетом уровня инфляции с 1 октября нa 4,3% будут повышены оклaды по должностям и звaниям военнослужaщих, сотрудников оргaнов внутренних дел, учреждений и оргaнов уголовно-исполнительной системы, федерaльной противопожaрной службы, a тaкже тaможенных оргaнов, пишет ТАСС.

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Происшествия Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на территории Киргизии Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали утром в пятницу в Киргизии, информирует сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

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Происшествия Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне Самолет Нью-Йорк - Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту, сообщает телеканал CBS Boston.

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Политика Шойгу назвал причину аварии в глубоководном аппарате «Совершенно секретно»: Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что в качестве основной причины пожара в глубоководном аппарате ВМФ называется возгорания в аккумуляторном отсеке.