Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублейГазета.Ru вчера в 09:59
По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).РБКвчера в 10:06
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В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха
Ведомостивчера в 17:12
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Источник сообщил, какая у Гризманна в «Барселоне» будет зарплата
Отмечается, что оклад Гризманна не будет фиксированным, а будет увеличиваться от времени пребывания игрока в команде: 18 миллионов евро — первый и второй сезоны, 21 (3), 23 (4), 25 (5). Напомним, что с 1 июля отступные за французского игрока составляют 120 миллионов евро вместо двухсот.
Обновлено вчера в 13:47
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Обновлено в 01:51
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Премьер-министр Италии Джузепе Конте на своей странице в Фейсбук подвел итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и обрисовал перспективы сотрудничества двух стран.
Обновлено вчера в 20:30
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Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали утром в пятницу в Киргизии, информирует сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.
Обновлено в 00:23
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Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне
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Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
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