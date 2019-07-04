Происшествия
Ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублейГоворит Москва вчера в 10:07
Против Сергея Кельбаха завели дело о злоупотреблении полномочиями. Как сообщил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, оно связано с неправомерным расходованием авансовых платежей при строительстве Центральной кольцевой автодороги.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).РБКвчера в 10:06
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В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха
Ведомостивчера в 17:12
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Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Общество
Минсельхоз объяснил идею контроля сбора грибов и ягод
Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность регулирования в сфере деятельности сбора, переработки и оборота в частности грибов, ягод и других лесных ресурсов, включая березовый сок и орехи, не планируется введение ограничений к сбору дикоросов предприятиями и гражданами, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Обновлено вчера в 02:08
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Здоровье
В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров
Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Россия - это не Москва и Санкт-Петербург». Газизов ответил Федуну
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов ответил владельцу "Спартака" Леониду Федуну на заявление о необходимости сократить премьер-лигу.
Обновлено в 06:08
Происшествия
«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом
Обновлено в 06:36
Политика
Премьер Украины пригрозил уволить руководство «Нафтогаза»
Руководству компании «Нафтогаз Украины» и других государственных компаний грозит увольнение за обращение в суды с исками против государства, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании кабмина.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Конте угостил Путина пастой, рыбой и мороженым с земляникой
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки
Обновлено в 05:20
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Политика
США и Китай продолжат торговые переговоры на следующей неделе в Пекине
Стороны решили возобновить переговоры на саммите G20 в Осаке в конце прошлого месяца.
Обновлено в 02:05
Энергетика
Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины
Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Политика
«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией»
Обновлено в 05:01
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Футбол
«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым
«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека
"По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.
Обновлено в 05:07
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Экономика
Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56%
Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.
Обновлено в 04:12
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации
Обновлено в 06:23
Общество
В Москве построят новый самый высокий небоскреб в Европе
На территории комплекса «Москва-Сити» построят самое высокое жилое здание в Европе.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
«Мои заслуги игрока будут помнить ровно пять минут». Лэмпард не просит поблажек в «Челси»
Обновлено в 04:30
Общество
В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле
При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:57