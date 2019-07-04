с чего всё началось

Против Сергея Кельбаха завели дело о злоупотреблении полномочиями. Как сообщил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, оно связано с неправомерным расходованием авансовых платежей при строительстве Центральной кольцевой автодороги.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Армия и оружие В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.

Общество Минсельхоз объяснил идею контроля сбора грибов и ягод Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность регулирования в сфере деятельности сбора, переработки и оборота в частности грибов, ягод и других лесных ресурсов, включая березовый сок и орехи, не планируется введение ограничений к сбору дикоросов предприятиями и гражданами, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Здоровье В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Премьер Украины пригрозил уволить руководство «Нафтогаза» Руководству компании «Нафтогаз Украины» и других государственных компаний грозит увольнение за обращение в суды с исками против государства, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании кабмина.

Шоу-бизнес 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.

Авто В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.

Политика СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки "Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Политика США и Китай продолжат торговые переговоры на следующей неделе в Пекине Стороны решили возобновить переговоры на саммите G20 в Осаке в конце прошлого месяца.

Энергетика Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».

Происшествия Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.

Футбол «Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым «Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.

Происшествия В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека "По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.

Происшествия С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.

Экономика Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56% Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Общество В Москве построят новый самый высокий небоскреб в Европе На территории комплекса «Москва-Сити» построят самое высокое жилое здание в Европе.