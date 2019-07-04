По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.

Шоу-бизнес Мишулина: Тимур Еремеев сделал пластику Дочь Мишулина Карина, недавно в разговоре с журналистами, заявила, что Тимур Еремеев сделал пластическую операцию, чтобы стать похожим на ее отца в молодости.

Транспорт Изменились правила перевозки детей в автомобилях Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .

Происшествия МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.

Общество Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Культура Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.

Авто Эксперты составили рейтинг регионов по количеству иномарок Аналитики подсчитали долю иномарок в автопарке самых крупных городов России.

Общество Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Политика Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Шоу-бизнес 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.

Происшествия Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.

Общество В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.

Политика Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.

Политика Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Шоу-бизнес Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.

Армия и оружие «Коалиция-СВ» оказалась на три тонны легче, чем ожидали Выполненная на основе основного боевого танка Т-90А самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" стала экспонатом Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Политика «Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Космос LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.