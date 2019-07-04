с чего всё началось

По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.

Общество «Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Технологии S7 начала тестировать систему распознавания лиц в Домодедово Авиакомпания S7 Airlines начала тестировать систему распознавания лиц в московском аэропорту Домодедово.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.

Армия и оружие Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.

Политика Путин прибыл на встречу с президентом Италии Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.

Наука Инженеры создали полностью мягкий пневматический кольцевой генератор В своей новой работе инженеры использовали этот клапан для создания пневматического кольцевого генератора, создающего циклическое движение и изменение давления.

Футбол Пустовойтова рассудит матч за третье место женского ЧМ Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена главным рефери матча за третье место женского чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Швеции, сообщается на официальной странице Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter.

Общество В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

Гаджеты Видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT протестировали в играх В сети появились результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, которые появятся в продаже 7 июля.

Здоровье В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез В японском ресторане в центре Калининграда, где 13 посетителей заразились кишечной инфекцией, су-шеф и повар были носителями сальмонеллеза.

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Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Наука Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

Футбол Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.

Здоровье Рядом с королевой. Неприятности Дарины Бурляевой как символ красоты мира Например, родителям сказали, что их дочь Дарина Бурляева родилась совершенно здоровой, а потом оказалось, что это не так, — девочка не могла есть, захлебывалась молоком.

Наука На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.