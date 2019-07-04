с чего всё началось

Ущерб от деятельности экс-главы госхолдинга «Автодор» Сергей Кельбаха, в отношении которого возбуждено уголовное дело, оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.

Армия и оружие Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17 Александр Бородай утверждает, что во время атаки на малазийский "Боинг" у самопровозглашённой ДНР не было ПВО.

Политика Зеленский назначил руководство СБУ Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).

Общество Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Технологии YouTube начал блокировать обучающие хакеров видео Новые правила уже привели к ряду проблем, поскольку под блокировку стали попадать и обучающие интересным компьютерным фишкам видео.

Политика В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.

Происшествия В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Культура Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Армия и оружие В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе Документы, имеющие гриф «секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.

Политика Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.

Авто В России все меньше покупают легковые автомобили Всего в первый месяц лета отечественные дилеры реализовали 151 180 автомобилей, что на 3,3% меньше показателей годичной давности.

Энергетика Китай начал строительство среднего участка «Силы Сибири» Государственная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) начала строительство на территории страны среднего участка газопровода «Сила Сибири», сообщает 5 июля пресс-служба корпорации.

Экономика «Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге «Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.

Общество Ураган сорвал крыши домов в поселке на Ямале Поселок Ханымей пострадал в Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильного урагана. Ветер сорвал крыши у восьми домов.

Происшествия В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.

Политика Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.

Общество Изменились правила перевозки детей в автомобилях Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .

Общество Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.

Футбол Лукас Васкес может перейти в «Арсенал» за € 35 млн Лондонский «Арсенал» ведёт трансферные переговоры с мадридским «Реалом» по переходу полузащитника испанской команды Лукаса Васкеса, сообщает AS.

Шоу-бизнес Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.

Транспорт Эксперты оценили стоимость системы Hyperloop от Москвы до Петербурга Строительство транспортной системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обошлось бы дешевле высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).