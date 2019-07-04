Происшествия
Следователи назвали сумму ущерба по делу экс-главы «Автодора»URA.Ru вчера в 11:31
Ущерб от деятельности экс-главы госхолдинга «Автодор» Сергей Кельбаха, в отношении которого возбуждено уголовное дело, оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).РБКвчера в 10:06
Подробнее о событии
Показать все источники
В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха
Ведомостивчера в 17:12
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие
Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17
Александр Бородай утверждает, что во время атаки на малазийский "Боинг" у самопровозглашённой ДНР не было ПВО.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский назначил руководство СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 03:38
Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Технологии
YouTube начал блокировать обучающие хакеров видео
Новые правила уже привели к ряду проблем, поскольку под блокировку стали попадать и обучающие интересным компьютерным фишкам видео.
Обновлено в 04:20
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения
Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Обновлено вчера в 20:50
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Политика
Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре
МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.
Обновлено вчера в 18:01
Авто
В России все меньше покупают легковые автомобили
Всего в первый месяц лета отечественные дилеры реализовали 151 180 автомобилей, что на 3,3% меньше показателей годичной давности.
Обновлено в 01:42
Энергетика
Китай начал строительство среднего участка «Силы Сибири»
Государственная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) начала строительство на территории страны среднего участка газопровода «Сила Сибири», сообщает 5 июля пресс-служба корпорации.
Обновлено в 05:02
Экономика
«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге
«Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.
Обновлено в 04:44
Общество
Ураган сорвал крыши домов в поселке на Ямале
Поселок Ханымей пострадал в Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильного урагана. Ветер сорвал крыши у восьми домов.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Общество
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Футбол
Лукас Васкес может перейти в «Арсенал» за € 35 млн
Лондонский «Арсенал» ведёт трансферные переговоры с мадридским «Реалом» по переходу полузащитника испанской команды Лукаса Васкеса, сообщает AS.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Транспорт
Эксперты оценили стоимость системы Hyperloop от Москвы до Петербурга
Строительство транспортной системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обошлось бы дешевле высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
Обновлено в 03:43
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12