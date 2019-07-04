Происшествия
Следователи назвали сумму ущерба по делу экс-главы «Автодора»URA.Ru вчера в 11:31
Ущерб от деятельности экс-главы госхолдинга «Автодор» Сергей Кельбаха, в отношении которого возбуждено уголовное дело, оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).РБКвчера в 10:06
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В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха
Ведомостивчера в 17:12
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