Происшествия

Следователи назвали сумму ущерба по делу экс-главы «Автодора»URA.Ru вчера в 11:31

Ущерб от деятельности экс-главы госхолдинга «Автодор» Сергей Кельбаха, в отношении которого возбуждено уголовное дело, оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила
 в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).
РБКвчера в 10:06

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В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха

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Ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

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Интерфаксвчера в 10:09

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей

RT на русскомвчера в 12:06
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Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
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Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
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ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
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Украина частично рассекретит гособоронзаказ

Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
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