Происшествия

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в два миллиарда рублейПятый канал вчера в 12:55

В отношении экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следствие оценивает ущерб от действий бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в два миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила
 в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).
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В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха

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