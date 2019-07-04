с чего всё началось

В отношении экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следствие оценивает ущерб от действий бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в два миллиарда рублей.

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в два миллиарда рублей

Происшествия Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани В Казани задержали кассира одного из отделений банка в Башкирии, которая подозревается в хищении более 20 млн рублей.

Политика Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о готовности вести диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы разрешить кризисную ситуацию в стране.

Общество В России изменились правила работы нотариусов Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.

Происшествия Прокуроры сочли нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова Прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы из-за жесткого задержания несовершеннолетнего на акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.

Происшествия Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.

Происшествия Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.

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Происшествия В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.

Экономика «Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".

Политика Единая Россия вводит KPI для регионов В "Единой России" хотят ввести KPI (ключевые показатели эффективности) для региональных отделений - их обсудят в ходе партийной конференции уже в пятницу, 5 июля, рассказали "Газете.Ru" сразу четыре источника в партии.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Политика Папа Римский попросил Путина молиться Папа Римский Франциск после личной встречи с главой России Владимиром Путиным в Ватикане попросил его молиться за него.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

Общество Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Футбол Вратарь сборной Чили удалил инстаграм из-за угроз Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас принял решение удалить инстаграм-аккаунт из-за угроз со стороны болельщиков, сообщает "Чемпионат.com".

Армия и оружие Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.

Происшествия Футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в разные колонии 4 июля 28-летнего Александра Кокорина и 30-летнего Павла Мамаева этапировали в колонии.

Происшествия В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.

Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.

Общество Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.