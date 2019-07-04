Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублейГазета.Ru 09:59
По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.
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Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
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