Происшествия

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублейГазета.Ru 09:59

По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.
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с чего всё началось
Следствие оценивает ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила
 в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).
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