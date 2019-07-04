с чего всё началось

По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.

Происшествия Дерево убило ребенка на востоке Москвы На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.

Политика Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).

Политика Путин встретился с папой Римским Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем «Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.

Общество Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Политика Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.

Политика Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.

Гаджеты Windows 10 теперь может показывать уведомления с Android-смартфонов Microsoft продолжает расширят функционал приложения Your Phone (Ваш телефон) и в новом обновлении уже появилась возможность показа на компьютере уведомлений Android-устройств.

Происшествия Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Армия и оружие В порт Одессы зашли корабли НАТО В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».

Происшествия Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Политика Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

Футбол Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи» Полоз провел прошлый сезон в аренде в казанском "Рубине", права на нападающего принадлежали санкт-петербургскому "Зениту", в котором он выступал с 2017 года.

Гаджеты Apple может отказаться от клавиатуры-«бабочки» на MacBook Компания Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook.