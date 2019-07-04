Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублейГазета.Ru 09:59
По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.
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Кино
Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»
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Шоу-бизнес
Меган Маркл оторвалась от материнских будней и посетила Уимблдон
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Происшествия
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"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
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Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено в 10:31
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Гамбурга» Сантоса
Обновлено в 16:05
Происшествия
Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского
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Культура
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Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей
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Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Футбол
ФК «Ростов» направил жалобу на президента «Чайки»
ФК «Ростов» обратился в РФС, ФСБ и полицию с просьбой провести проверку по поводу высказывания президента «Чайки» в отношении желто-синих болельщиков.
Обновлено в 16:26
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
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Культура
Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой
Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено в 13:47
Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Наука
В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест
Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
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Происшествия
В Киеве жестоко убили гардеробщицу Верховной рады
В Киевской области найдена мертвой 66-летняя гардеробщица Верховной рады Антонина Шпир, пропавшая без вести 29 июня.
Обновлено в 16:09
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Внук Назарбаева обвинен в нападении на полицейского
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Общество
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Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Общество
В России хотят запретить мобильные телефоны в школах
В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов.
Обновлено в 10:44
Спорт
Россия поспорит со Швецией за попадание в олимпийскую квалификацию
Сборная Сербии крупно обыграла команду Швеции в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 87:49.
Обновлено в 16:07
Политика
Болтон обрадовался захвату иранского танкера в Гибралтаре
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал задержание иранского танкера в Гибралтаре.
Обновлено в 16:57
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Экономика
Tele2 перестает оказывать услуги в Абхазии
С 15 июля абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи при нахождении на территории Абхазии, следует из сообщения на сайте оператора.
Обновлено в 13:41
Политика
Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии "Слуга народа".
Обновлено в 15:48
Политика
На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию
Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены.
Обновлено в 13:27