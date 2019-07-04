Происшествия
СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублейRT на русском 10:25
По данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус Интернэшнл». Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.
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