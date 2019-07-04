с чего всё началось

По данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус Интернэшнл». Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

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Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Авто Электрический гиперкар Lotus получил название Evija Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

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Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Политика Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех» Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем «Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.

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Политика Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

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Политика Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.