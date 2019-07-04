Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублейRT на русском вчера в 12:06
В СК нанесённый действиями Кельбаха ущерб оценивают в 2 млрд рублей. В «Автодоре» заявили, что передали все материалы о нарушениях следствию. В отношении экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).РБКвчера в 10:06
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В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха
Ведомостивчера в 17:12
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Происшествия
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Сотрудники полиции и МЧС нашли живыми 24 человека, которые ранее считались пропавшими без вести в Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения.
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Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
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Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:56
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Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
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Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
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В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
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Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:25
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Телефоны в школах хотят запретить в России
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Происшествия
Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег
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Мэй назвала Brexit проблемой для британцев
Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что выход Великобритании из ЕС превратился в серьезную проблему для подданных королевства.
Обновлено вчера в 23:41
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В отношении экс-главы «Автодора» возбудили дело из-за ЦКАД
Обновлено вчера в 08:37
Интернет
Эксперты развенчали мифы об анонимности пользователей TOR
Российские специалисты по кибербезопасности пришли к выводам, что браузер TOR не может стопроцентно гарантировать анонимность Как сообщают "Известия", на данный момент этот браузер остается эффективным способом сохранять инкогнито в даркнете.
Обновлено вчера в 20:15
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Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске
Обновлено вчера в 23:53
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В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
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