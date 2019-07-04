с чего всё началось

В СК нанесённый действиями Кельбаха ущерб оценивают в 2 млрд рублей. В «Автодоре» заявили, что передали все материалы о нарушениях следствию. В отношении экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей

Происшествия Экс-главу Ростехнадзора по Петербургу перевели под домашний арест Бывшего главу управления Ростехнадзора по Санкт-Петербургу Григория Слабикова, задержанного по делу о мошенничестве, отпустили под домашний арест.

Происшествия В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.

Шоу-бизнес В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.

Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Культура Телеканал обнаружил предполагаемое интервью с художником Бэнкси Сотрудники телеканала ITV London нашли архивное интервью 2003 года с человеком, который, возможно, является самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.

Происшествия Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Происшествия В Иркутской области более 20 пропавших без вести найдены живыми Сотрудники полиции и МЧС нашли живыми 24 человека, которые ранее считались пропавшими без вести в Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения.

Общество В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Здоровье Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.

Армия и оружие Российские военные начали учения в Чёрном море «Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.

Политика В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.

Политика Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.

Общество Телефоны в школах хотят запретить в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".

Происшествия Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег Голливудский продюсер Риза Азиз был задержан в Малайзии за отмывание денег. Об этом сообщает издание The New York Times.

Политика Мэй назвала Brexit проблемой для британцев Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что выход Великобритании из ЕС превратился в серьезную проблему для подданных королевства.

Интернет Эксперты развенчали мифы об анонимности пользователей TOR Российские специалисты по кибербезопасности пришли к выводам, что браузер TOR не может стопроцентно гарантировать анонимность Как сообщают "Известия", на данный момент этот браузер остается эффективным способом сохранять инкогнито в даркнете.