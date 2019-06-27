Экономика

Ущерб бизнесу от паводка в Иркутской области оценили в 1,6 млрд рублейИзвестия 00:59

Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу региона, в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил в среду, 21 августа, заместитель главы ведомства Владимир Гордеев.
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Власти Приангарья оценили ущерб бизнесу, пострадавшему от паводка, в 1,6 млрд рублей

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Власти Иркутской области оценили ущерб бизнесу от паводка в 1,6 млрд рублей

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Власти оценили в 1,6 млрд рублей ущерб, нанесенный паводком бизнесу в Иркутской области

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
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Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
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В ходе государственной кадастровой оценки (ГКО) устанавливается кадастровая стоимость объектов недвижимости – основа расчета налога на недвижимое имущество.
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Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
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Ещё одной особенностью новых плат Asus на чипсете X299 является поддержка 256 ГБ оперативной памяти вместо текущих 128 ГБ.
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Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».
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