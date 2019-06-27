Экономика
Ущерб бизнесу от паводка в Иркутской области оценили в 1,6 млрд рублейИзвестия 00:59
Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу региона, в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил в среду, 21 августа, заместитель главы ведомства Владимир Гордеев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн
Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских
13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опроверг информацию о том, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в «Црвену Звезду», недавно об этом ходили разговоры в прессе.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян не любят фотографироваться
Подавляющее большинство россиян (82%) старше 18 лет не любят фотографироваться, но при этом 70% делают это время от времени, свидетельствует опрос ВЦИОМ, предоставленный ТАСС.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Авто
Skoda изменила цены на три модели
Обновлено в 01:34
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Футбол
Астраханский «Волгарь» пошутил над «Зенитом»
На официальной странице астраханского футбольного клуба «Волгарь» в Twitter появилась шутка в адрес «Зенита» и «Рубина».
Обновлено в 03:00
Политика
Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже
Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.
Обновлено вчера в 11:09
Наука
В Китае успешно клонировали кота
Ученые рассказали о нем только сейчас, потому что хотели сначала убедиться, что первое клонирование кота в Китае прошло успешно.
Обновлено вчера в 03:00
Армия и оружие
Бригада береговой обороны ЧФ тренируется уничтожать противника в горах
Поиск мотострелковой роты противника выполнялся с использованием беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец», сообщает пресс-служба флота.
Обновлено в 01:55
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Обновлено вчера в 10:32