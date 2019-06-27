Экономика
Ущерб бизнесу от паводка в Иркутской области оценили в 1,6 млрд рублейИзвестия 00:59
Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу региона, в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил в среду, 21 августа, заместитель главы ведомства Владимир Гордеев.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Космос
Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»
Обновлено в 02:19
Политика
Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Трамп вновь выступил за возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Трое россиян пострадали при взрыве газа в Германии
В Германии три российских участника международного проекта Future Spaces, приехавшие из Красноярска, пострадали в результате взрыва газового баллона.
Обновлено в 08:12
Политика
Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
В социальной сети "ВКонтакте" появился сервис AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса, который реализован на платформе VK Mini Apps.
Обновлено в 05:38
Футбол
Франк Рибери официально перешел в «Фиорентину»
Обновлено в 06:02
Баскетбол
Кулагин тренируется в общей группе сборной России
Разыгрывающий защитник сборной России Михаил Кулагин работает в общей группе национальной команды, сообщил главный тренер Сергей Базаревич.
Обновлено в 06:37
Здоровье
В России увеличилось число больных рассеянным склерозом
В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 03:13
Футбол
Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник ЦСКА Арнон Сигурдссон, который получил травму в домашней игре 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0), вернулся к тренировкам в общей группе.
Обновлено в 06:46
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
Как сообщает издание «Коммерсант», в 2020 году в России произойдёт резкий рост стоимости машин из-за отсутствия господдержки крупных производителей компонентов для авто.
Обновлено в 05:58