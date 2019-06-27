Экономика

Ущерб бизнесу от паводка в Иркутской области оценили в 1,6 млрд рублейИзвестия 00:59

Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу региона, в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил в среду, 21 августа, заместитель главы ведомства Владимир Гордеев.
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Власти оценили в 1,6 млрд рублей ущерб бизнесу от паводка в Иркутской области

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От наводнения в Иркутской области пострадало 401 предприятие малого и среднего бизнеса

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Власти Иркутской области оценили ущерб бизнесу от паводка в 1,6 млрд рублей

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Власти оценили в 1,6 млрд рублей ущерб, нанесенный паводком бизнесу в Иркутской области

ТАСС00:12
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
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В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
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