Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу региона, в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил в среду, 21 августа, заместитель главы ведомства Владимир Гордеев.

Ущерб бизнесу от паводка в Иркутской области оценили в 1,6 млрд рублей

Экономика Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Происшествия Медведь загрыз французского композитора в Канаде На французского композитора Жюльена Готье напал медведь гризли, когда он в рамках культурного проекта путешествовал по канадской Аляске.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Баскетбол Лю станет ассистентом главного тренера «Клипперс» Специалист займет должность ассистента главного тренера в штабе Дока Риверса. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Футбол «Зенит» купил футболиста за 50 тыс. рублей при стоимости €3 млн Казанское издание «Бизнес Online» опубликовало документ, подтверждающий, что переход футболиста Алексея Сутормина из «Оренбурга» в казанский «Рубин» обошелся в 50 тыс. рублей.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Шоу-бизнес Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".

Кино В Южно-Сахалинске пройдет кинофестиваль «Край света. Восток» Фестиваль «Край света» был задуман как кинематографический форум на двух самых отдаленных точках России — в Южно-Сахалинске и Калининграде.

Экономика Правительство разработало новые правила работы ломбардов Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в законодательство о работе ломбардов.

Здоровье В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.

Экономика Борис Минц стал должником банка «Траст» На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его "О1 груп финанс" на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и "Будущее" вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.

Шоу-бизнес Коллеги Назаровой озвучили, кто будет опекуном внучки актрисы Коллеги актрисы по театру имени Ермоловой позже на совете обсудят, как перевезти внучку Назаровой в Москву, и определятся со временем и местом похорон.

Происшествия В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.

Футбол Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».

Экономика Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.

Общество Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.

Политика Претендент на пост посла США в России отказался от должности Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.

Общество Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Российские школьники могут остаться без мобильных устройств во время учебного процесса.

Экономика Только 5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные Доля отечественных роботов на российских промышленных предприятий не превышает 5%. Об этом на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

Авто Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.