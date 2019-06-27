Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу региона, в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил в среду, 21 августа, заместитель главы ведомства Владимир Гордеев.

Ущерб бизнесу от паводка в Иркутской области оценили в 1,6 млрд рублей

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