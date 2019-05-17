Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млнВедомости вчера в 09:59
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Белоруссия решила добиться от России компенсации ущерба из-за грязной нефти
Московский Комсомолецвчера в 08:38
В Минске оценили стоимость вышедшего из строя оборудования на НПЗ в Мозыре
RT на русскомвчера в 10:21
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В Ростовской области состоялось торжественное открытие «Вахты памяти»
В Мясниковском районе Ростовской области под руководством командующего объединением ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Николая Гостева состоялось торжественное открытие героико-патриотической акции «Вахты Памяти».
Обновлено в 09:25
Транспорт
Первые станции Некрасовской линии столичного метро запустят в июне
Участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
Обновлено вчера в 15:28
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, скрывшегося от сотрудников ДПС
Водителя, который скрылся от сотрудников ДПС, задержали и доставили в отделение полиции.
Обновлено в 07:12
Футбол
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода Антуана Гризманна
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода в команду лучшего бомбардира мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Diario Sport.
Обновлено в 09:16
Происшествия
«Ленту» в Рыбацком эвакуировали из-за пожара на автостоянке
Днём в субботу, 18 мая, были эвакуированы сотрудники и посетители гипермаркета «Лента» на проспекте Обуховской обороны.
Обновлено в 07:32
Музыка
Лазарев выступил на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале "Евровидения". Трансляцию можно было увидеть в YouTube.
Обновлено 16 мая в 16:05
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Кино
Стало известно, когда выйдет новая экранизация Mortal Kombat
Студия Warner Bros. определилась с датой выпуска новой «Смертельной битвы» (Mortal Kombat).
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
СМИ: Ряд стран Персидского залива согласились разместить войска США
Саудовская Аравия и несколько других стран Персидского залива дали США своё разрешение на размещение американских войск на территории и в водах своих государств.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Политика
Киршнер выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента Аргентины
Сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Киршнер выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента на выборах в 2019 году.
Обновлено в 10:07
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на мероприятии по случаю Дня Европы, дал команде избранного главы государства Владимира Зеленского ряд советов относительно ведения внешней политики республики, передают порталы УНИАН и «Украинские новости».
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 04:42
Спорт
Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста
18 мая юной спортсменке исполнилось 17 лет. Алиев опубликовал совместную фотографию. Ковтун в комментариях обозвал Алиева "хайпожором".
Обновлено в 08:20
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Названы причины роста заболеваемости раком кишечника
Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
В Вязниках пройдёт «ФатьяновКвест»
Сложно сказать, знал ли что-нибудь наш земляк Алексей Фатьянов о квестах, как модном молодёжном развлечении.
Обновлено вчера в 08:59