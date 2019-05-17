Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млнВедомости 17 мая в 09:59
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минске оценили стоимость вышедшего из строя оборудования на НПЗ в Мозыре
RT на русском17 мая в 10:21
Повреждения на Мозырском НПЗ из-за грязной российской нефти оценили в $30 млн
Интерфакс17 мая в 09:40
Белоруссия решила добиться от России компенсации ущерба из-за грязной нефти
Московский Комсомолец17 мая в 08:38
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Политика
Пушков прокомментировал советы Саакашвили Зеленскому
Член Совфеда РФ Алексей Пушков предложил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией.
Обновлено в 04:50
Политика
Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено 17 мая в 13:45
Шоу-бизнес
Волочкова вернулась с Мальдив на разных самолетах с любимым мужчиной
Судя по всему, мужчина раньше времени по каким-то причинам покинул Мальдивы и отправился домой.
Обновлено в 01:48
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено 17 мая в 11:57
Здоровье
Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить
По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Авто
Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом
Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Религия
Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге
Артист философски отнесся к ситуации и выложил пост в социальных сетях Российский артист Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге, задав риторический вопрос и предложив возможность строительства планетариев или новых станций метро по стране.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Обновлено вчера в 14:08
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Спорт
Киселев и Архипова стали победителями московского полумарафона
Степан Киселев и Татьяна Архипова стали победителями московского полумарафона, который прошел в столице в воскресенье.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка
Лазарев считает, что не подвел Россию
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Авто
В продаже появился Ford Mustang GT, снимавший погони в фильме Need For Speed
На торговой площадке eBay выставили Ford Mustang GT, собранный специально для того, чтобы с него снимались скоростные сцены в фильме Need For Speed.
Обновлено вчера в 21:04
Музыка
Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле
Обновлено вчера в 17:49
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Обновлено вчера в 06:35
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
Раньери: не думаю, что «Рома» сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, который по окончании сезона уйдёт в отставку, поделился мнением о перспективах команды.
Обновлено в 03:55
Политика
Кличко рассказал о вкладе князя Ярослава Мудрого в развитие Европы
Обновлено вчера в 14:40
Экономика
Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать
Российские туристы стали меньше приобретать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Бузова призналась подписчикам, что разочаровалась в мужчинах
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что на личном фронте её вновь постигла неудача.
Обновлено вчера в 14:03
Кино
Более 1 млн человек требуют переснять последний сезон «Игры престолов»
Более 1 млн человек подписали петицию с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:28
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
«Научим Родину любить»: как работает китайская система социального кредита
Более двадцати миллионов китайских граждан в прошлом году не смогли купить билеты на поезда и самолеты из-за низкого социального рейтинга, сообщил Национальный общественный информационный кредитный центр КНР.
Обновлено в 01:00
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
В прямом эфире финала музыкального конкурса «Евровидение» показали палестинские флаги. Об этом передает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 01:46
Религия
В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен
В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06