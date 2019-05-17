Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млнВедомости 09:59

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

Общество Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.

Общество За дачниками начнут следить с помощью дронов С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.

Гаджеты Xiaomi представила Mi 9 SE в России Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж в России смартфона Mi 9 SE.

Происшествия Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».

Происшествия В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100 Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.

Происшествия Суд арестовал директора НИИ Росрезерва Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Политика Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.

Политика Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.

Политика Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Политика Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.

Общество Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.

Футбол «Ювентус» подтвердил увольнение Массимилиано Аллегри «Ювентус» официально подтвердил, что по окончании сезона главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб, передает Il Messaggero в пятницу, 17 мая.

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Праги В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.

Политика Минюст предполагает отказаться от клеток в судах Министерство юстиции РФ обсуждает вопрос об отказе от клеток в судах, сообщает РГ.

Армия и оружие Эксперт ОЗХО признал выводы о химатаке в сирийской Думе неверными Выводы официального доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химатаке в сирийском городе Дума не соответствуют действительности и противоречат инженерной экспертизе, признал эксперт организации Иэн Хендерсон.

Транспорт Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Трамп отложил введение пошлин на автомобили на полгода Президент США Дональд Трамп отложил на срок до полугода введение пошлин на импортные автомобили и запчасти к ним.

Политика Климкин написал заявление об отставке Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Музыка Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».

Спорт Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.