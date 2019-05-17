Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млнВедомости 09:59
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
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Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
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Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
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Общество
За дачниками начнут следить с помощью дронов
С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
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Xiaomi представила Mi 9 SE в России
Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж в России смартфона Mi 9 SE.
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Происшествия
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Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
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Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
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Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
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Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
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Политика
Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции
В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.
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Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
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Общество
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено вчера в 08:00
Футбол
«Ювентус» подтвердил увольнение Массимилиано Аллегри
«Ювентус» официально подтвердил, что по окончании сезона главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб, передает Il Messaggero в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 07:08
Авто
Ford объявил скидку на покупку кроссовера Ford Kuga
Обновлено в 07:47
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Политика
Минюст предполагает отказаться от клеток в судах
Министерство юстиции РФ обсуждает вопрос об отказе от клеток в судах, сообщает РГ.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Эксперт ОЗХО признал выводы о химатаке в сирийской Думе неверными
Выводы официального доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химатаке в сирийском городе Дума не соответствуют действительности и противоречат инженерной экспертизе, признал эксперт организации Иэн Хендерсон.
Обновлено в 10:43
Транспорт
Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:46
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили на полгода
Президент США Дональд Трамп отложил на срок до полугода введение пошлин на импортные автомобили и запчасти к ним.
Обновлено в 09:42
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
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Транспорт
Петербург и Ленобласть свяжет единый транспортный узел
Обновлено в 07:59
Футбол
Глушаков не полетел в Самару со «Спартаком»
Обновлено в 10:57
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Музыка
Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».
Обновлено в 04:20
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено в 04:56
Общество
В Екатеринбурге приостановлено строительство храма на месте сквера
Активисты выступают не против строительства храма, а против строительства в парке.
Обновлено в 11:26