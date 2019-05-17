Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млнВедомости вчера в 09:59
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
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