Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млнВедомости вчера в 09:59

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

Музыка Мадонна выступила на «Евровидении» в качестве приглашенной звезды Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в концерте международного конкурса "Евровидение".

Кино Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов» Петиция, в которой поклонники телесериала "Игра престолов" требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон, собрала уже более одного миллиона подписей, следует из данных счетчика на сайте, где размещена данная петиция.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения» Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.

Происшествия В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Музыка Лазарев «рухнул» в лидерском рейтинге «Евровидения» от букмекеров Певец потерял сразу 4 строчки Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", по прогнозам букмекером, теряет шансы на победу.

Музыка Израильский певец расплакался во время выступления на «Евровидении» Израильский исполнитель Коби Марими разрыдался во время своего выступления в финале международного песенного конкурса Евровидение.

Происшествия Самолет Utair не смог вылететь из Сургута В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Общество Познер предрек трагический конец человечества Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Политика Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.

Происшествия Суд заключил под стражу петербуржца, выбросившего собаку из окна Колпинский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу местного жителя, который выбросил свою собаку из окна четвертого этажа.

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Интернет Google следит за покупками пользователей в Сети Представители Google заявляют, что данные о покупках не доступны сторонним пользователям.

Общество Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.

Единоборства Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.

Политика Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Авто Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.

Наука Учеными впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов Экспертами впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Спорт Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения 18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.

Армия и оружие Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Общество Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.