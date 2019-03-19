Кино
Умер кинорежиссёр Марлен ХуциевRT на русском 01:46
Умер российский кинорежиссёр Марлен Хуциев. Он скончался 19 марта в Боткинской больнице в возрасте 93 лет. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.
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Авто
АвтоВАЗ планирует увеличить производство автомобилей Lada Vesta
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке
Обновлено в 09:30
Общество
МВД намерено изучать отснятые правозащитниками видео в колониях
В МВД предложили поправки в закон «О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК».
Обновлено в 01:15
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Apple представила новые iPad Air и iPad mini
Apple в понедельник, 18 марта, представила в своей штаб-квартире в Купертино, штате Калифорния, новые iPad Air и iPad mini.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта
Предвещающее конец зимы полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта, сообщает во вторник Московский планетарий.
Обновлено в 06:49
Политика
Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России
Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ
Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".
Обновлено в 02:34
Политика
В НАТО призвали вернуть Крым Украине
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Политика
Ветеранам в Латвии хотят запретить носить форму Красной армии
По мнению Шноре, «люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства».
Обновлено вчера в 11:42
Здоровье
Институт мозга имени Бехтеревой наказали за сорванные сроки по МРТ
Если у пациента зафиксировано подозрение на злокачественную опухоль, то за 14 дней.
Обновлено в 05:09
Общество
Уральский правозащитник направил заявление в СК на скандалиста Булатова
Как стало известно во вторник, 19 марта, уральский правозащитник, эксперт «Межрегионального центра прав человека» Никита Томилов направил заявление в Следственный комитет на активиста Тимура Булатова (Исаева).
Обновлено в 09:10
Авто
Компания Skoda показала обновленный Skoda Karoq для Китая
Чешская компания обновила китайскую модификацию модели Skoda Karoq.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Чайка пообещал разобраться со случаями длительных арестов бизнесменов
Генпрокурор РФ Юрий Чайка пообещал разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, арестованных по статьям об экономических преступлениях.
Обновлено в 06:53
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика
«Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов
Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.
Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко отстает от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Британская полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим людям
Британские полицейские ведут переговоры с мужчиной, который заперся в машине на юге Лондона и утверждает, что он вооружен, и угрожает "причинить вред другим людям".
Обновлено в 08:43
Общество
Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу
Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Единоборства
Шлеменко 4 мая в Челябинске встретится с экс-бойцом UFC Андраде
Россиянин Александр Шлеменко 4 мая в Челябинске проведет схватку с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Вискарди Андраде, сообщили РИА Новости в пресс-службе промоутерской компании RCC.
Обновлено в 09:14
Авто
Mercedes-Benz показал обновленный кроссовер GLC Coupe
Что касается внешности, то у обновленного GLC Coupe появится измененная светодиодная оптика, но пока неизвестно, будет ли она доступна для базовой версии, как у недавно представленного GLC.
Обновлено в 07:22
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Политика
Майкл Калви заявил, что не хочет политизировать свой арест
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в московском СИЗО №1, заявил газете «Московский комсомолец», что не хочет политизировать свой арест.
Обновлено в 02:40
Интернет
Instagram разрешил покупать товары внутри приложения
Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции Checkout.
Обновлено в 08:32
Здоровье
В Сибири впервые в РФ провели одновременную пересадку сердца и печени
В Новосибирске медики провели уникальную операцию, одновременно пересадив 36-летней женщине и сердце, и печень.
Обновлено в 09:30
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Авто
Bugatti может выпустить электрический седан
Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.
Обновлено в 08:59