Кино

Умер кинорежиссёр Марлен ХуциевRT на русском 01:46

Умер российский кинорежиссёр Марлен Хуциев. Он скончался 19 марта в Боткинской больнице в возрасте 93 лет. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.
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«Поэт от кинематографа». Главные фильмы Марлена Хуциева

ТАСС07:40

Умер Марлен Хуциев

Интерфакс01:41

Застава Хуциева

Российская газета07:45

Режиссер оттепели: пять фильмов Марлена Хуциева, которые нельзя не знать

РИА Новости06:17

На 94-м году жизни скончался режиссёр Марлен Хуциев

RT на русском05:51

Умер Марлен Хуциев

Коммерсантъ06:53

Умер режиссер Марлен Хуциев

РБК01:35
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Авто

АвтоВАЗ планирует увеличить производство автомобилей Lada Vesta

Обновлено вчера в 07:53
Экономика

Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке

Обновлено в 09:30
Общество

МВД намерено изучать отснятые правозащитниками видео в колониях

В МВД предложили поправки в закон «О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК».
Обновлено в 01:15
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Гаджеты

Apple представила новые iPad Air и iPad mini

Apple в понедельник, 18 марта, представила в своей штаб-квартире в Купертино, штате Калифорния, новые iPad Air и iPad mini.
Обновлено вчера в 09:48
Общество

Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта

Предвещающее конец зимы полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта, сообщает во вторник Московский планетарий.
Обновлено в 06:49
Политика

Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России

Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ

Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".
Обновлено в 02:34
Политика

В НАТО призвали вернуть Крым Украине

Обновлено вчера в 17:39
Общество

Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Политика

Ветеранам в Латвии хотят запретить носить форму Красной армии

По мнению Шноре, «люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства».
Обновлено вчера в 11:42
Здоровье

Институт мозга имени Бехтеревой наказали за сорванные сроки по МРТ

Если у пациента зафиксировано подозрение на злокачественную опухоль, то за 14 дней.
Обновлено в 05:09
Общество

Уральский правозащитник направил заявление в СК на скандалиста Булатова

Как стало известно во вторник, 19 марта, уральский правозащитник, эксперт «Межрегионального центра прав человека» Никита Томилов направил заявление в Следственный комитет на активиста Тимура Булатова (Исаева).
Обновлено в 09:10
Авто

Компания Skoda показала обновленный Skoda Karoq для Китая

Чешская компания обновила китайскую модификацию модели Skoda Karoq.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и сбил коляску с ребенком

Обновлено в 07:46
Происшествия

Чайка пообещал разобраться со случаями длительных арестов бизнесменов

Генпрокурор РФ Юрий Чайка пообещал разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, арестованных по статьям об экономических преступлениях.
Обновлено в 06:53
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика

«Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов

Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.
Обновлено в 09:08
Политика

Порошенко отстает от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Британская полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим людям

Британские полицейские ведут переговоры с мужчиной, который заперся в машине на юге Лондона и утверждает, что он вооружен, и угрожает "причинить вред другим людям".
Обновлено в 08:43
Общество

Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу

Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Единоборства

Шлеменко 4 мая в Челябинске встретится с экс-бойцом UFC Андраде

Россиянин Александр Шлеменко 4 мая в Челябинске проведет схватку с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Вискарди Андраде, сообщили РИА Новости в пресс-службе промоутерской компании RCC.
Обновлено в 09:14
Авто

Mercedes-Benz показал обновленный кроссовер GLC Coupe

Что касается внешности, то у обновленного GLC Coupe появится измененная светодиодная оптика, но пока неизвестно, будет ли она доступна для базовой версии, как у недавно представленного GLC.
Обновлено в 07:22
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Политика

Майкл Калви заявил, что не хочет политизировать свой арест

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в московском СИЗО №1, заявил газете «Московский комсомолец», что не хочет политизировать свой арест.
Обновлено в 02:40
Интернет

Instagram разрешил покупать товары внутри приложения

Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции Checkout.
Обновлено в 08:32
Здоровье

В Сибири впервые в РФ провели одновременную пересадку сердца и печени

В Новосибирске медики провели уникальную операцию, одновременно пересадив 36-летней женщине и сердце, и печень.
Обновлено в 09:30
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Авто

Bugatti может выпустить электрический седан

Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.
Обновлено в 08:59
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Марлен Хуциев
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
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Застава Ильича
Фильм, 1964 (12+)
Фильм рассказывает о проблемах молодежи, ее месте в жизни, о взаимопонимании поколений и незыблемости нравственных ценностей и о том, что ничего не страшно, когда рядом с тобой друзья, когда есть во что верить, чьей памятью клясться.
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