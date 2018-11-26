В Италии в возрасте 77 лет ушел из жизни кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, сообщает 26 ноября Rainews. https: / / twitter.com / RaiNews / status / 1066972313072021504 Напомним, Бернардо Бертолуччи — создатель таких фильмов, как "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда", "Последний император", за который в 1988 году режиссер получил премию "Оскар".

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