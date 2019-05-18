Ушёл из жизни экс-тренер «Рубина» и «Кубани» ИрхинRT на русском 15:31

Последним местом работы специалиста был клуб ФНЛ «Химки», в котором он трудился до февраля 2018 года. Также за свою карьеру Ирхин успел поработать в «Рубине», «Уралане», красноярском «Металлурге», «Факеле», «Кубани».

Ушёл из жизни экс-тренер «Рубина» и «Кубани» Ирхин

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