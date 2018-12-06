Футбол

Ушел из жизни экс-футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Минаев
NewInform
06:00

В четверг, 6 декабря, в Москве на 65-м году жизни скончался бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Минаев. Информация о смерти знаменитости появилась на официальном сайте «бело-голубых». Уточняется, что спортсмен ушел из жизни после продолжительной болезни.
NewInform06:00

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Умер Александр Минаев

Газета.Ru06:12

Умер бывший футболист сборной СССР Александр Минаев

РБК05:48

Экс-футболист «Спартака» и «Динамо» Минаев скончался на 65-м году жизни

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Экс-футболист «Спартака» Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

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Спорт-Экспресс06:01

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ТАСС04:51

Умер ветеран московского «Динамо» Александр Минаев

Sport24.ru04:55
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