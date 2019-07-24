Кино

Ушел из жизни актер Рутгер ХауэрГазета.Ru 14:01

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса. По имеющейся информации, актер скончался у себя дома после непродолжительной болезни, похороны уже состоялись.
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Биография актера Рутгера Хауэра

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Lenta.ru13:10
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Рутгер Хауэр
Нидерландский актёр
Нидерландский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
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