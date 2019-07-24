Кино
Ушел из жизни актер Рутгер ХауэрГазета.Ru 14:01
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса. По имеющейся информации, актер скончался у себя дома после непродолжительной болезни, похороны уже состоялись.
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Происшествия
Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга
В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.
Обновлено в 08:15
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
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Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
Обновлено в 16:58
Финансы
Российские банки резко увеличили запасы валюты
По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
Обновлено в 12:07
Происшествия
К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском
У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.
Обновлено в 16:06
Единоборства
Бывший чемпион UFC Сен-Пьер высказался о бое против Нурмагомедова
В феврале Нурмагомедов публично обратился к Сен-Пьеру с предложением организовать поединок. В том же месяце канадец завершил карьеру в MMA.
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Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Футбол
Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»
На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
Обновлено в 14:25
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Происшествия
Госдума разрешила искать пропавших детей по геолокации
Госдума приняла закон, который позволяет искать пропавших детей, определяя их местонахождение по мобильному устройству, передает ТАСС.
Обновлено в 08:34
Политика
В Госдуму внесен законопроект о единой базе данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единой базы данных, содержащей сведения обо всех гражданах России и иностранцах на территории страны.
Обновлено в 02:59
Политика
Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны
Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Футбол
Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро
Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Молдавии
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Молдавии в раунде плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2019.
Обновлено в 03:13
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Названы самые интересные для россиян зарубежные сериалы
Обновлено в 02:21
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,8 млн баррелей и на 19 июля составили 445,041 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:59
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС на пальмовое масло
Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10% и вводит для данного продукта НДС в размере 20%, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 01:53
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«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Наука
Ученые объяснили, чем опасен повышенный уровень сахара в крови
Корейские медики пришли к выводу, что вероятность возникновения рака поджелудочной железы многократно возрастает даже при незначительном повышении уровня сахара в крови, в том числе у вполне здорового человека, пишет в среду Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Обновлено в 15:49
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Футбол
Клопп рассказал о своем будущем в «Ливерпуле»
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, при каких обстоятельствах он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 17:03
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20