Кино
Ушел из жизни актер Александр КузнецовREGNUM 06:12
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил актер и знакомый Кузнецова Денис Бондарков в интервью РБК.
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Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил Ирина и все, кто тебя любит.
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Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir.
Обновлено в 07:34
Футбол
Неймар получил травму и не сыграет на Кубке Америки
Футболист из-за повреждения будет вынужден пропустить домашний Кубок Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
Обновлено в 02:03
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла закон о подготовке процедуры импичмента президента Украины.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Шакира пришла в испанский суд с двойником
Колумбийская певица Шакира, чтобы избежать внимания журналистов, освещавших судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов, прибегла к нескольким трюкам: она сняла место на подземной парковке и привела похожую на себя женщину, чтобы не попасть в объективы телекамер.
Обновлено в 08:25
Энергетика
Путин назвал цену нефти, которая устроит Россию
У России нет необходимости искусственно увеличивать цену на нефть, сообщил на встрече с представителями иностранной прессы президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Общество
Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Катя Гордон назвала Собчак «старой и страшной»
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Дагестане за махинации задержан глава комитета по лесному хозяйству
В Дагестане задержаны глава комитета по лесному хозяйству Алибег Гаджиев, его заместители и несколько сотрудников ведомства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Общество
В Перми проверили завышение проходного балла для девочек в гимназии
Как пояснили в прокуратуре края, проверка показала, что отбор детей при зачислении в первые классы предусматривал, что для девочек проходной балл выше, чем для мальчиков.
Обновлено в 08:00
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Авто
В России рекордно упали продажи автомобилей
В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Космос
На Байконуре начали сборку головной части для обсерватории «Спектр-РГ»
На аппарат «Спектр-РГ», установленный при помощи переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты начали стыковку электрических соединений космической головной части и их проверке.
Обновлено в 06:40
Общество
В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге
Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу
Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:36
Культура
Трегулова ответила на критику мер безопасности на выставке Мунка
Потеря ощущения сакральности музейного пространства в современном обществе приводит к тому, что музеям приходится "обороняться" от собственных посетителей, сказала в интервью РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, реагируя тем самым на критику мер безопасности на выставке Эдварда Мунка.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Спорт
Сегодня состоится презентация календаря следующего сезона РПЛ
При разработке календаря РПЛ на предстоящий сезон использовались алгоритмы, разработанные лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Обновлено в 07:21
Происшествия
В ФРГ к пожизненному сроку приговорили убившего 85 человек медбрата
Земельный суд в немецком Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22