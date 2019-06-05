Политика
Путин принял отставку главы Астраханской областиТАСС 07:10
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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СМИ гадают об истинной причине отставки врио губернатора Астраханской области Морозова
Астраханские новости10:00
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Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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Экономика
«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае
"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Футбол
О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы
Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Экономика
РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»
Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".
Обновлено в 11:55
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру
Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Обновлено в 11:20
Кино
Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
Обновлено в 08:51
Общество
Бруснику и голубику назвали самыми полезными ягодами
По мнению специалистов, самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, потому что при их выращивании не нужно прибегать к помощи дополнительных химических веществ.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
General Motors и Michelin тестируют безвоздушные шины
В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.
Обновлено в 10:10
Общество
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка
Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Политика
МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России
Один из крупнейших российских операторов сотовой связи компания МТС и китайская корпорация Huawei подписали соглашение о развитии в России технологий 5G и систем связи пятого поколения, сообщают 5 июня пресс-службы двух компаний.
Обновлено в 11:50
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Общество
Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья
Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Футбол
Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на один матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:40
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Политика
Зеленского обвинили в плагиате Порошенко
Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено в 11:39
Политика
В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении
Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33