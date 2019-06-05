Политика

Путин принял отставку главы Астраханской областиТАСС 07:10

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Экс-руководитель нового врио Астраханской области оценила его работу

РБК11:09

Бывший астраханский губернатор Жилкин: новый глава региона быстро войдет в курс дел

ТАСС09:23

Что мы знаем о новом врио губернатора Астраханской облатсти на данный момент

Пункт А09:26

Путин сменил врио губернатора Астраханской области

РИА Новости08:21

СМИ гадают об истинной причине отставки врио губернатора Астраханской области Морозова

Астраханские новости10:00

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку

Волга07:00

Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб

Интерфакс07:20
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Экономика

«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 10:54
Футбол

О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы

Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Экономика

РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»

Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".
Обновлено в 11:55
Общество

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМС

Обновлено в 11:20
Кино

Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
Обновлено в 08:51
Общество

Бруснику и голубику назвали самыми полезными ягодами

По мнению специалистов, самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, потому что при их выращивании не нужно прибегать к помощи дополнительных химических веществ.
Обновлено вчера в 23:42
Авто

General Motors и Michelin тестируют безвоздушные шины

В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.
Обновлено в 10:10
Общество

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 11:25
Армия и оружие

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка

Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Политика

МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России

Один из крупнейших российских операторов сотовой связи компания МТС и китайская корпорация Huawei подписали соглашение о развитии в России технологий 5G и систем связи пятого поколения, сообщают 5 июня пресс-службы двух компаний.
Обновлено в 11:50
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Общество

Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Футбол

Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на один матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:40
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Политика

Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено в 11:39
Политика

В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.
Обновлено в 10:06
Здоровье

Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
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