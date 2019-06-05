Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбыРБК 07:16

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. О какой именно структуре идет речь, собеседники агентств не уточнили.
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