Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбыРБК 07:16
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. О какой именно структуре идет речь, собеседники агентств не уточнили.
Читать в источнике
Оценить194
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Обновлено в 07:59
Футбол
Португалия — Швейцария 1:0 (1-й тайм)
Обновлено в 02:46
Общество
Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне
Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.
Обновлено в 08:41
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип
Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Политика
США пообещали не использовать энергоресурсы для политического давления
5 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с коллегой из Словакии Петером Пеллегрини предложил Братиславе использовать инфраструктуру республики для подключения к «Северному потоку – 2» и «Турецкому потоку».
Обновлено в 14:01
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили
Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Происшествия
Пожар на складах в Зеленогорске удалось локализовать
Загорелся склад, в котором хранились стройматериалы для загородного строительства, огонь разошелся на площади 1000 м.кв. К ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 60 человек.
Обновлено в 00:47
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
Обновлено в 13:37
Политика
МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян
Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Политика
Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован
Обновлено в 13:16
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Гаджеты
Пользователи Huawei смогут оценить преимущества новой прошивки EMUI 9
По словам Huawei, прошивка EMUI 9 доступна для всей серии Huawei Mate 10, в том числе Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Mate RS, Mate 20 Lite, а также серии P20, P10 и бюджетной линейки Nova 3. Расширение оболочки на платформе Android 9 Pie стартовало в конце прошлого года.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами F-35
Конгресс США намерен запретить прием на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford в случае, если не будет решена проблема с запуском истребителей F-35С - они должны составить основу авиакрыла корабля.
Обновлено в 06:51
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено 03 июня в 10:00
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15