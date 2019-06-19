Футбол

Ушедшие из «Спартака» Глушаков и Комбаров посетили матч с участием «Сочи»РБК 12:42

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Хавбек Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров посетили товарищеский матч с участием новичка премьер-лиги «Сочи» и команды второго дивизиона чемпионата России «Луч» из Владивостока, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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