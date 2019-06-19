Футбол
Ушедшие из «Спартака» Глушаков и Комбаров посетили матч с участием «Сочи»РБК 12:42
Хавбек Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров посетили товарищеский матч с участием новичка премьер-лиги «Сочи» и команды второго дивизиона чемпионата России «Луч» из Владивостока, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Армия и оружие
В США анонсировали испытания гиперзвуковой ракеты
Обновлено в 13:27
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Полицейского уволили после утечки видео катастрофы SSJ в Шереметьево
В МВД подтвердили информацию об увольнении полицейского после утечки видеозаписи крушения SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено в 06:11
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Интернет
Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру
Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери
15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Путин поприветствовал Форум социальных инноваций регионов
Обновлено в 14:13
Футбол
«Милан» объявил о назначении Джампаоло
Марко Джампаоло стал новым главным тренером "Милана", как это и ожидалось.
Обновлено в 13:52
Экономика
Harley-Davidson начнёт производить мотоциклы в Китае
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Филипп Киркоров поделился видеозаписью жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем блоге видеозапись жесткой посадки в самолете, которым возвращался из Варны в Москву.
Обновлено в 07:26
Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Наука
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
Обновлено в 11:30
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика
В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе
Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.
Обновлено в 12:56
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Загадочная болезнь привела к аномальному росту груди у женщины
В Таиланде женщина лишилась возможности передвигаться без костылей из-за груди, выросшей до аномальных размеров.
Обновлено в 13:54
Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Футбол
Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»
Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»
Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Транспорт
В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт
Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.
Обновлено в 11:00
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Транспорт
РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт
РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03