Политика

Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа на саммите G20
RT на русском
08:14

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о краткой беседе российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом «на ногах» на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
RT на русском08:14
Юрий Ушаков
Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту. И состоялся разговор, о котором наш президент прессе уже рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива.
— Юрий Ушаков, российский дипломатГазета.Ru 08:11

Подробнее о событии

В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Трампа на G20

URA.Ru10:15

В Кремле раскрыли содержание беседы Путина и Трампа на G20

РБК09:38

Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа на саммите G20

РИА Новости09:16

В Кремле рассказали, о чем Путин и Трамп поговорили на саммите G20

Коммерсантъ09:14

Трамп первым заговорил с Путиным

Lenta.ru08:49

Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа на саммите G20

RT на русском08:14

Стало известно, о чем поговорили Путин и Трамп на G20

Газета.Ru08:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика

Власти Франции ввели мораторий на рост цен на топливо

Власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев на фоне многотысячных протестов по всей стране.
Обновлено в 10:28
Политика

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву для встречи с Путиным

Обновлено в 10:20
Политика

МВД пообещало упростить украинцам получение гражданства России

По словам врио руководителя миграционного главка МВД России Валентины Казаковой, в законопроекте о полномочиях президента России будет прописана упрощенная процедура получения гражданства для граждан Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика

Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 10:25
Политика

Порошенко назвал условие переноса президентских выборов

Видеозапись мероприятия опубликовал телеканал "112 Украина" Порошенко заверил, что выборы пройдут в намеченную дату — 31 марта 2019 года.
Обновлено в 10:21
Политика

США поддержали уничтожение Израилем тоннелей «Хезболлы»

Вашингтон выразил поддержку действий Израиля по уничтожению тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла».
Обновлено в 10:27
Политика

Госдума просит парламенты мира объективно оценить курс Украины

Госдума осуждает провокацию Украины в Керченском проливе и призывает парламенты стран мира осудить деструктивные действия властей Киева.
Обновлено в 10:08
Политика

Трамп сообщил о начале торговых переговоров с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начали торговые переговоры с Китаем.
Обновлено в 10:31
Политика

Страны НАТО намерены сохранить присутствие в Черном море

Страны НАТО на министерской встрече в Брюсселе с участием Грузии и Украины подтвердили намерение сохранять присутствие в Черном море, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:30
Политика

Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин подписал указ о двух госпремиях

Обновлено в 10:21
Политика

Суд Тбилиси арестовал шестерых украинцев за незаконное хранение оружия

В Тбилиси суд избрал меру пресечения шестерым гражданам Украины в виде заключения под стражу за незаконное приобретение и хранение оружия.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Госпогранслужба Украины привела все корабли в боеготовность

Все корабли и катера Госпогранслужбы Украины приведены в полную боевую готовность, сообщил в эфире телеканала UATV глава ведомства Петр Цигикал.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Шойгу подтвердил информацию о грядущей диверсификации «оборонки»

Обновлено в 09:21
Политика

Песков переадресовал следствию вопрос о задержанных украинских катерах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос о том, где сейчас находятся украинские катера, задержанные после провокации в Черном море.
Обновлено в 07:31
ещё по теме
Главное