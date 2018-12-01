Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном. Мы выразили сожаление, что президентам на саммите не удалось обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что представители американской администрации вышли на контакт с Кремлём после отмены переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине.

Ушаков рассказал о контактах России и США после отмены встречи Путина и Трампа

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало пуск новой ракеты ПРО Минобороны России показало видео успешного пуска обновленной ракеты для системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.