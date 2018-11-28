Политика
Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря
Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабряРоссийская газета09:44
Как отметил Юрий Ушаков, президенты обсудят, в том числе, и инцидент в Керченском проливе. При этом помощник президента РФ прокомментировал информацию о том, что в связи с этим инцидентом Дональд Трамп не исключил отмены встречи с российским лидером.
Российская газета09:44
Оценить
Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи.
— Юрий Ушаков, российский дипломатВестник Кавказа 09:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика
ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента с 57,4% голосов
Обновлено в 16:57
Политика
В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинцев
Суд в Крыму арестовал всех военнослужащих ВМС Украины, которые были задержаны во время нарушения государственной границы России в Керченском проливе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:32
Политика
Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее
Обновлено в 17:01
Политика
В конгресс США внесли законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3
В американском конгрессе представлен законопроект, запрещающий продлевать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 16:24
Политика
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей
Президент России Владимир Путин подписал в среду указ о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям, с целью увековечивания памяти.
Обновлено в 16:34
Политика
На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:44
Политика
Глава ВТБ выступил перед инвесторами в костюме героя «Звездных войн»
Глава ВТБ Андрей Костин и первый зампред правления банка Юрий Соловьев пришли на прием для участников инвестиционного форума «Россия зовет!» в костюмах героев «Звездных войн».
Обновлено в 16:48
Политика
Россия потребовала от Британии объяснений по Integrity Initiative
"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом", — сказал представитель посольства.
Обновлено в 15:29
Политика
Обмен валюты: доллар уходит из российской экономики
Россия не ставит перед собой цели избавиться от доллара — американская валюта уходит сама.
Обновлено в 14:30
Политика
Премьер Словакии опасается нашествия украинских беженцев
Часть населения восточной части Украины в связи с обострением отношений между Москвой и Киевом может переместиться на запад страны, результатом чего станет миграционное давление на границу Словакии, поэтому власти республики внимательно следят за развитием ситуации, заявил в среду на пресс-конференции словацкий премьер Петер Пеллегрини.
Обновлено в 16:39
Политика
CNN узнал ответы Трампа на два ключевых вопроса Мюллера
Президент США Дональд Трамп дал спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы на два ключевых вопроса по «российскому делу».
Обновлено в 16:28
Политика
В Запорожье горсовет не смог лишить русский язык регионального статуса
Как информирует УНН, депутаты пытались отменить ранее принятое запорожским горсоветом решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях города.
Обновлено в 15:58
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 16:25
Политика
Инцидент в Керченском проливе сблизил Германию и Францию с Россией
Позиция Германии и Франции по новым санкциям против России Германия и Франция не считают необходимым ужесточение санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе.
Обновлено в 17:06