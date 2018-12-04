Политика

Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа на саммите G20
RT на русском
08:14

«Президент США внимательно выслушал нашу аргументацию», — добавил Ушаков. По его словам, тема возможного визита Путина в Вашингтон не затрагивалась. Ранее Путин в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Аргентине рассказал о краткой беседе с Трампом «на ногах» в рамках мероприятия.
RT на русском08:14
Юрий Ушаков
Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту. И состоялся разговор, о котором наш президент прессе уже рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива.
— Юрий Ушаков, российский дипломатГазета.Ru 08:11

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